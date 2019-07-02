Taksi şoförüne şiddet polis kamerasında

İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksi şoförlerine yönelik operasyon yapıldı. Polis kamerası ile görüntülenen bir gözaltı işlemi sırasında taksi şoförüne şiddet uygulandı.



Polis kamerası ve drone ile görüntülenen olayda yolun kenarına yanaşarak duran bir taksinin etrafı polisler tarafından sarıldı. Aşağıya inmesi istenen taksi şoförü herhangi bir direniş göstermeden araçtan inerken polisler zor kullanmaya başladı ve yere yatmasını istedi. Taksi şöförü bu kez yol ortasındaki refüjün üzerine yattı ve sırtına çıkan polisler tarafından elleri arkadan kelepçelendi.



Asayış Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “28 Haziran’da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen ticari taksi şoförlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.” bilgisi verildi. Polis, şüphelilerin taksicilik yapma belgelerinin iptal edildiğinin ve emniyet otoparkına çekilen ticari taksilerin plaka sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.



Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul ettikleri iddia edilen şüphelilerin, 40 ile 50 lira ücret tutacak mesafe için yolu uzatarak bin ile bin 500 lira para aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri ayrıca, 2 şüphelinin de para vermek istemeyen iki turistin elinden parasını zorla alarak gasp ettikleri, turistleri yol ortasında bırakarak kaçtıkları iddia edildi.