Öykü Arin’den annesine zor soru

Antalya’da juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin’in nakil olduğu hastanede tedavi ve kontrolleri sürüyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü’nün gündüzleri ev iznine çıktığını ve kızının geceyi hastanede geçirmek için geri dönüş yolunda kendisine ‘Bütün çocuklar eve gitmiş. Ben niye hastaneye gidiyorum’ şeklinde soru sorduğunu söyledi.