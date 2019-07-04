Johnny Depp''in eski eşinin ünlü oyuncuyla asansör görüntüleri ortaya çıktı

Aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında sular durulmuyor. Depp ve Heard arasında devam eden davaya yıldız oyuncu James Franco da dahil oldu. Amerikalı aktrisin Johnny Depp tarafından şiddete uğradığını söylediği günün ertesinde, ortaya çıkan asansör görüntüleri durumu daha da karmaşık hale getirdi.

KARŞILIKLI ŞİDDET İDDİASI

Ünlü çift Amber Heard ve Johnny Deep 2015 yılında evlenmişlerdi fakat ikilinin evliliği uzun sürmeyerek çift 2017'de boşanmıştı. Boşanma davasında Heard, Depp'in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bunun üzerine Depp ise asıl şiddetin kendisinin gördüğünü söylemişti.





MAKYAJ OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Amber Heard ilk olarak 21 Mayıs 2016'da polise başvurup şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Polis evde şiddet izine rastlayamadı, Depp eşinin vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürdü. Heard ise eski eşinin kendisini rol arkadaşı James Franco'dan kıskanıp sinir krizi geçirdiğini iddia etti.

ELON MUSK'LA ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Uzun süre sessiz kalan Depp, önce Heard'ü evliyken kendisini milyarder Elon Musk'la aldatmakla suçladı sonra da itibarını zedelediği için 50 milyon dolarlık dava açtı.





ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava devam ederken Heard'ün şiddete uğradığını iddia ettiği günün ertesine ait asansör görüntüsü ortaya çıktı. Heard, Depp ile yaşadığı apartmanın asansöründe oyuncu Franco ile sarılırken görüntülendi. Kameraların farkında olan ikilinin yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkat çekti.

JAMES FRANCO'YA MAHKEME CELBİ GÖNDERDİ

Depp, eski eşinin yüzünde veya vücudunda darp içine rastlayıp rastlamadığına dair ifade vermesi için Franco'ya mahkeme celbi gönderdi.