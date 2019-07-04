Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı

Samsun'da bir halı mağazasında arızalanan klimadan çıkan yangın, maddi zarar neden oldu. Alevlere müdahale ederken ağır yaralanan iş yeri sahibi Abdullah Kaya (70) ile dumandan etkilenen bir itfaiye eri,tedaviye alındı.