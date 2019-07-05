Arınç tartışma yaratan maaşıyla ne yapacağını açıkladı

Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev almasının ardından maaşı tartışma konusu olan Bülent Arınç "Ben ikinci maaşımın hemen hemen yarısını burs olarak dağıtıyordum, hanım da öyle yapıyordu. Bir kısmıyla da zekatımıza mahsus buradan dağıtıyorduk. Şimdi ben tek maaşa kaldım. Tek maaş yetmeyince arabuluculuk yapmaya başladım. Ofisimin masraflarını karşılıyor. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.