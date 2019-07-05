Havalimanında taksici - UBER tartışması kamerada

Taksiciler ve Uber uygulamasıyla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilim devam ediyor. Antalya'da yaşanan UBER-taksici gerilimine bir yenisi daha eklendi. Antalya Havalimanında yaşanan olayda, randevulu bir müşterisini almak üzere olan UBER şoförü, havalimanı taksicileri tarafından tepki aldı. Yolcunun kendisini aradığını ve randevulu olduğunu söyleyen UBER şoförü, o anlar kendi telefonundan an be an kaydetti. UBER şoförü, "Arkadaşlar taksiciler zorla rezervasyonlu müşterimi elimden almaya çalışıyor. Müşteriler rahatsız oluyor, turistleri rahatsız ediyorlar" dedi.

"Yetkili varsa bizi buradan alsın"

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, taksiciler toplumsal olaylara farkındalık sağlamak amacıyla Antalya'yla ilgili paylaşım yapan Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabına ulaşarak kendilerini ifade etti. Bir taksi şoförü, "Ben havalimanında taksiciyim. Bir çok sözde tur şirketi yolcuların rezervasyonu olmadan, havalimanı çıkış kapılarında bekleyerek yolcuları 'taksi lazım mı' deyip kendilerine çekiyorlar. Rezervasyon kağıdının sadece sonuna normal kalemle yolcunun ismini yazarak, yolcu çalıyorlar. Biz havalimanı taksi olarak 250 aracız. Havalimanı içinde her yerde aracımız mevcut ama bu adamlar göz göre göre rezervasyonsuz yolcu çalıp bir de yetmezmiş gibi 'yetkili varsa bizi buradan alsın' diyerek kışkırtıyorlar" ifadelerini kullandı.