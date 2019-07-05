Erdoğan'dan Reyhanlı ve 'yeni parti' açıklaması

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" dedi. Öte yandan Erdoğan, yeni parti kurulacak iddiaları üzerine, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular" ifadelerini kullandı.