Boğaziçi'nde rektöre protesto anları: Yüzlerce öğrenci arkasını döndü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Mehmed Özkan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada öğrenciler tarafından protesto edildi.



Rektörlük seçimlerine katılmamış olmasına rağmen doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Mehmed Özkan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada öğrenciler tarafından protesto edildi. Yüzlerce öğrenci, rektör Özkan'ı arkasını dönerek, ıslıklayarak ve LGBT bayrağı sallayarak protesto etti.



Özkan, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yemek ücretlerine hukuksuz ve fahiş oranda zamlar, üniversite personelinin çocuklarından haksız yere servis ücreti talep etmesi ve ödeyemeyenleri icraya vermesi, hukuksuz bir şekilde lojman dağıtması gibi icraatları nedeniyle eleştiri alıyordu.



Özkan, daha önceki mezuniyet töreninde de protesto edilmişti.