Zeki, çevik, ahlaklı... Telefonu böyle yakaladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun , partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken düşen telefonu havada yakaladı.



Kaftancıoğlu’nun olayın ardından istifini bozmaması ve düşen telefonu yakalarken gösterdiği refleks sosyal medyada gündem oldu.



Kaftancıoğlu’nun düşmekten kurtardığı telefonuun Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilse de Canan Hanım telefonun ses kaydı almak üzere bir muhabir tarafından oraya bırakıldığı bilgisini verdi. Telefon kayıt aldığı esnada çalmaya başlayınca titreşim modu açık olduğu için konulduğu yerden kaydı.



Kaftancıoğlu Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Sadece sporcu değil siyasetçi de zeki, çevik ve ahlaklı olmalı. Yoksa gitmişti güzelim telefon:) Ses kaydı için bir muhabir tarafından kürsüye konulmuş bir telefondu."