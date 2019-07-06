AKP'li vekil Onur Yürüyüşü'ne 'onursuzluk' dedi, Meclis karıştı

Milletvekili Erol Kavuncu yaptığı konuşmada ‘Onur Yürüyüşü’nü kastederek, aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak ‘cinsiyet eşitliği’, ‘özgürlük’, ‘onur’ gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, tevsik edilen bu onursuzluğu kınadığını söyledi.

Erol Kavuncu’nun bu sözleri üzerine söz alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Sayın Başkan, cinsiyet eşitliğini sağlamak ne zaman onursuzluk oldu? Sayın hatibin bu lafı hakikaten çok ağır bir laf. Cinsiyet eşitliğini savunmak onursuzlukmuş!” diyerek tepki gösterdi.

Mahmut Tanal, Erol Kavuncu için meclisten çıkarılma cezası talep etti.

İşte tutanaklara geçen Erol Kavuncu’nun o konuşması;

“Toplumları ayakta tutan en önemli unsur güçlü aile yapılarıdır. Nesli korumak aileyi korumakla mümkündür. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye'yi doğurur. Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Her türlü hastalıklı davranışlardan neslimizi korumak ise en başta biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevimizdir. Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak ‘cinsiyet eşitliği’, ‘özgürlük’, ‘onur’ gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz” dedi.

Milletvekili Kavuncu, Mahmut Tanal’ın söylemiş olduğu sözleri çarptırılarak, Anayasa’nın söz konusu maddesine atıf yapılarak cezalandırılması istenmesi ve sataşma nedeniyle Meclis Başkan Vekili’nden tekrar söz istedi.

İkinci kez söz alan Milletvekili Kavuncu, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, konuşmasında itiraz edilen bölümlere eklemede yaparak şunları söyledi.

“Az önce bendenize ifadelerim dolayısıyla Anayasa'ya aykırı hareket ettiğimden dolayı dışarı çıkarma cezasını teklif etti veya tehdit etti arkadaşımız.

Okuduğumu tekrar ediyorum: "Cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur" gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen bu onursuzluğu şiddetle kınıyorum.

Kim yapıyor bunu? Bu onursuzluğu yapanlar -adını telaffuz etmek istemiyorum o grubun- onlar yapıyor. Örneğin bunlar ne diyor biliyor musunuz? "Onur yürüyüşü"ymüş, adı "onur yürüyüşü." "Onur yürüyüşü" demekle bunların yaptığı "onur yürüyüşü" mü olmuş oluyor?”

Kavuncu, konuşmasının ardından bu hususta Meclis olarak önlem alınmasını istedi.