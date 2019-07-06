Hayranlarının soyun talebine video ile yanıt verdi

Kurucusu olduğu AHBAP aracılığıyla yardıma muhtaç birçok kişinin imdadına yetişen Rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent yine hayranlarının isteğini geri çevirmedi.

HAYRANLARINDAN TUHAF TALEP

Twitter üzerinden milyonlarca takipçisiyle etkileşim halinde olan Haluk Levent'e bazı hayranları tarafından tuhaf bir istek geldi. Sevenlerinin isteğine elinden geldiğince karşılık veren Levent, birkaç takipçisinin "Soyun" talebini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



DENİZ KENARINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Twitter hesabından gelen mesajları yayınlayan Haluk Levent, isteği her ne kadar garip bulsa da hayranlarını kırmayarak deniz kenarında çektiği bir video paylaştı.





ESPRİLİ CEVAP

Levent, istekte bulunan hayranları için geçtiği kamera karşısında denize girdi. Espriyle karışık paylaştığı videosunda hiç bir şekilde çıplak görünmeyen Levent, hayranlarını kırmayarak bir kez daha onlara olan sevgisini gösterdi.