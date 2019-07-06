Hrant Dink'in yetimhanesi 4 yıldır yenilenmeyi bekliyor

İstanbul Tuzla'da bulunan Kamp Armen, yani Ermeni Yetimhanesi, 4 yıl önce yıkıldı. Gedikpaşa İncil Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı, hukuki mücadele veriyor ve araziye bir gençlik merkezi yapılması için proje hazır. Ancak eksik evrak nedeniyle ruhsat verilmedi. Vakfın ruhani önderi Pastör Kirkor Ağabaloğlu, bir zamanlar Hrant Dink'in de kaldığı Kamp Armen'in eski günlerine dönmesini istiyor. İşte ayrıntılar... Kaynak: Önder Gündoğdu, NTV Haber)