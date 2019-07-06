Londra’daki müzik festivalinde yumruklar konuştu

İngiltere’deki müzik festivalinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Bazı kızların da ayırmaya çalıştığı festivaldeki kavga anı kameralara yansıdı.



İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Finsbury Park’ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali ‘Wireless Festival’de bir grup erkek arasında kavga çıktı. Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti. Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde, bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darp edildiği görüldü.