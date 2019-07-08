ABD'de çöken yol, otomobili böyle yuttu

ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı.

Yetkililer, yağışlar sonucu yol altından geçen borunun patlaması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.



Olay, Virginia eyaletindeki Woodbridge bölgesinde meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu oluşan çukur, bir otomobili içine çekti. Virginia Ulaştırma Bakanlığı, aşırı yağışlar sonucu yolun altından geçen boru hattının patlaması sonucu yolun çöktüğünü ve yolun birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu.