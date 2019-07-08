Polis ile vekilin ODTÜ tartışması

ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdunun arazisine gitmek isteyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile polis memuru arasında tartışma yaşandı.







ODTÜ’de yapılmak istenen KYK yurduna karşı direnişe polis müdahalesi gerçekleşti. ODTÜ'ye girmek isteyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer aracını okula almayan polisle tartıştı. Daha sonra Çankaya Belediyesi'nin denetim yapmak için geldiği alana yetkilileri sokmayan polis memuru, Taşçıer'e "Yeteri kadar kamera var akşam haberlerine çıkacaksınız endişe etmeyin" dedi. Taşçıer ise "Demek ki memur beyin terfi gibi bir derdi var ki herkesi kendi gibi biliyor" yanıtını verdi.