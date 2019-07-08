Ekrem İmamoğlu, AKP'li Göksu'nun sesini kesti

İBB Temmuz ayı Meclis toplantısı başladı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında bir tartışma yaşandı. Göksu ile İmamoğlu arasındaki diyalog şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu: Tevfik bey tartışma bitti. Önergeye geçin.
Tevfik Göksu: Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz?
Ekrem İmamoğlu: Evet ben vereceğim. Meclis başkanıyım ben.
Tevfik Göksu: Arkadaşımız...
Ekrem İmamoğlu: Mikrofonu keser misiniz ben konuşmamı bitireyim lütfen. Tevfik Bey şu anda önerge vaktine geçtik. Bu konu münazara edildi ben kararımı verdim. Lütfen ikinci önergenizi alalım.
8 Temmuz 2019 Pazartesi, 16:07