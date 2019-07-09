Akşener: Damada göre her şey 3.6 röntgen

Bütün köpekler laktoza toleranssız değildir ve olmayanlar da ara sıra dondurma ya da yoğurt yiyebilirler. Uzmanlar, süt ve süt ürünlerini köpeklere verirken çoğunlukla kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Bu tip ürünlerin, köpeklerde kusma, ishal ve diğer sindirim problemlerine sebep olabileceği belirtiliyor. Köpekler süt ürünlerine bazı durumlarda ise, kaşıntı şeklinde alerjik reaksiyon verebiliyor. Ayrıca şeker köpeklerde insülin direncinin azalmasına sebep oluyor.