Üvey annesini sokak ortasında bıçakladı

Denizli’de anneyle üvey oğlu arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışmada ana-oğul birbirine bıçak çekti. Olayda, anne bacağından aldığı bıçak darbesi ile hafif şekilde yaralandı.



Olay, kentin en işlek yerlerinden biri olan Merkezefendi ilçesindeki Bayramyeri Meydanı’nında saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Arife N. (56) ile kimliği henüz belirlenemeyen üvey oğlu arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arife N.’nin iddiaya göre oğluna para vermek istememesi üzerine ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada birbirine bıçak çeken ana-oğuldan, anne yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi etmek için Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Arife N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arife N.’yi bıçakladığı ileri sürülen üvey oğlu ise polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.