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Devasa hortum böyle görüntülendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde oluşan devasa hortum görüntülendi.Hortum, Karlıova ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin rakımlı Zoravan Yaylası’nda meydana geldi.

[Haber görseli]Göçerlerin sıklıkla yaz aylarında tercih ettiği bölgelerden biri olan Zoravan Yaylası’nda, aniden büyük bir hortum oluştu. Hortumunun yükselmesiyle çadırlarından uzaklaşan göçerler, yaşanan olayı saniye saniye cep telefonlarına kaydetti. 
Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.

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cumhuriyet.com.tr
9 Temmuz 2019 Salı, 12:02

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