Bahçeli'nin de gündemi 'sığırın yavrusu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider. Devletteki işleyiş budur" dedi. Görevden almayı eleştiren CHP'lilere tepki gösteren Bahçeli, "CHP'li sözcüler dedikodu yapmak yerine şu sıralar moda haline gelen, cevabı da oldukça zor olan, "Yeni doğmuş sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusunun cevabını aramaya koyulmalıdırlar." diye konuştu.