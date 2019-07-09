Kılıçdaroğlu isim arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirerek "Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Devletten haberleri yok. Devlet böyle yönetilir mi Allah aşkına. Buna bir isim bulun arkadaşlar. Çiftlik Bank diyoruz bu da tam tutmuyor. " dedi.



Tosuncuk kimdir?



Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın aslen Giresunludur. Aydın, Bursa Nilüfer’de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa’nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz’da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank’ın temelini burada attı. Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir ‘yatırım aracı’ haline dönüştü. Yatırılan paralarla çeşitli hayvanlar satın alan ve para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank popüler hale geldi; kısa sürede dev bir okyanusa dönüştü. Şirketi 2017’nin ocak ayında devralan Aydın, ağına düşürdüğü 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL topladı.