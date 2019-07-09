Yüzen mücevher Bodrum’da

Yalıkavak açıklarında demirleyen dev yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Küdür koyuna yanaştı. Yatın içerisinde hummalı bir çalışma gözlenirken, yata kimin geleceği henüz bilinmiyor. Mega yat sınıfında dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında 75’nci sırada gösterilen “Cedar Sea 2”’nin birkaç gün daha Bodrum’da duracağı öğrenildi. Yatın oldukça lüks bir şekilde döşendiği, içinde çalışma ofisleri, jakuzi bulunduğu ve muslukların altından olduğu, yatın bazı bölgelerinin mücevherlerle süslendiği öğrenildi.

Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, 5 groston ağırlığındaki yat, 1986 Hollanda yapımı ve Cebelitarık bayraklı. Birçok devlet adamına ve ünlü isme ev sahipliği yapan yatta eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, şarkıcı Chritina Aguillera, oyuncu Carmen Electra ve Monaco Prensi Albert’ın de aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim için partiler düzenlendiği biliniyor.