İETT otobüsü yolda kaldı, yolcular seferber oldu

Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.