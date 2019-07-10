Sosyal medyayı ikiye bölen kaza anı... Kim hatalı?

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde bir otomobil, yolun karşına geçmek yayaya çarptı. Kazada, bayan yaya hafif şekilde yaralandı.

İkince trafik kazası ise Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir yaya yaralanmaktan çevikliği sayesinde son anda kurtuldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise hızını alamayan otomobil, orta refüje çarparak takla attı.

Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği kazalar, 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.

Sosyal medyada olayın ardından yapılan iki farklı görüşte yorum ise insanları ikiye böldü:

"Yola inen yaya gördüğü an yavaşlaması gerekir. O yaya akli dengesi yerinde olmayan biri de olabilir. Şöför kusurlu."

"Yaya geçidinin olmadığı yerde öncelik motorlu aracındır. Otomobilin suçu yok"