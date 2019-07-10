Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın esprisi gündem oldu

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında konuşmasına başlarken sözünü yarıda kesip, bir meclis üyesine Adana şivesiyle 'Niye ters ters bakıyon, hayrola?' diye espri yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 5’inci oturumunda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü. Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, ortamı yumuşatmak için AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya yönelik Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola? Bugün mübarek cuma, çok ters" diye espri yaptı.



Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar’ın esprisini fark ederek paylaşmaya başladı. Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülere şu yorumlarda bulundu:

'Adana gibi başkan derken şaka yapmıyorduk', 'Adanalı olmayan da zor anlar konuşmayı. Tercüme edeyim: Evet değerli meclis üyeleri. Niye ters ters bakıyorsun, hayır ola?', 'Adanalı olmanın gereklerinden bir tanesi', 'Başka şehirde yaşayamam'