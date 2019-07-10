Dalgaların dövdüğü kıyıda tarih çıktı

Atatürk baraj göletine kıyısı bulunan Adıyaman merkeze bağlı Dişbudak köyünde balıkçıların dikkati, tarihi gün yüzüne çıkarttı. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle baraj göleti son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Su seviyesi yükselen baraj göletinde balık tutan vatandaşlar dalgaların gelgitlerle dövdüğü kıyıda mozaik taşlarını fark etti. Taşların sıralı bir şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililer yapılan ihbar üzerine olay yerine gidip ön kazı çalışması yaptıklarında mozaikli alan tespit edildi. 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaikli alanın yaklaşık 4 metrekarelik kısmında ince toprak dolgusu bulunuyor. Mozaikli alanın daha büyük bir alanda tarlanın içerisine kadar uzadığı tahmin ediliyor. Mozaiğin açığa çıkartılan bölümünde herhangi bir figür bulunmadığı belirtiliyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Çelik, son yıllarda yapılan çalışmalarda dünyada ve Türkiye'de ses getirecek güzellikte mozaiklerin Adıyaman’da tespit edildiğini belirtti. Çelik, “Buranın varlığından haberdar değildik. Suların yükselmesi ile gelgitlerin kıyıyı dövmesi sonucu burada var olan mozaik açığa çıkmış. Buraya balığa gelen arkadaşlar da bize bilgi verdi. İhbar sonrasında burada yaptığı incelemede MS 5. yüzyıla tekabül eden bir mozaik zemin olduğunu gördük. Etrafında çatı kiremitleri, keramik parçaları var. Buranın bir yerleşim yeri olduğu kanısındayız. Neyle karşılaşacağımızı görmek için ön bir kazı çalışması yaptık. Tüm bu incelemelerden sonra buranın tescillenmesi için gerekli raporu Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunacağız” dedi.

Tarihi yapısı nedeniyle ‘açık hava müzesi’ konumunda olan Adıyaman’ın her yerinde tarihi yapıların yanı sıra mozaikli alanlar tespit ediliyor.