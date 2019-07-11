19 saat süren yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Dün öğleden sonra Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan kızılçam ormanlık alanlarında yaşam dururken, hala yanan ağaçların olduğu görüldü.

Yanan alanda yaşam mücadelesini kazanan canlılar da vardı. Alevlerden korunan bir kaplumbağa asfalt yol üzerinden tekrar ormanlık alana geçerek gözden kayboldu.

DALAMAN'DA 19 SAATTİR SÜREN YANGIN İÇİN BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın sonrası şunları söyledi;

"Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün devam etti. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı. Yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Karadan sabaha kadar söndürme faaliyetler devam etti, sabah saatlerinden itibaren de helikopterler çalışmalarına devam ediyor. Korktuğumuz gibi değil. Can ve mal kaybımız yok. İçinde kimse olmayan bir otelimiz etkilendi. Sıcaklık 37 derece, nem yüzde 10 ve rüzgarın da olması yangının büyümesine neden oldu. İlk tespitlere göre yangının büyüklüğünü yangın sonrasında belirlenecek."