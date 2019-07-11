Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sultanbeyli’de aniden yola fırlayan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün dikkati, olası bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi gölet mevkiindeki bir ara sokakta meydana geldi. Binadan çıkıp yolun karşısına geçen bir kadını takip eden 3 çocuktan birisi, o esnada yolda seyir halinde olan otomobili fark etmeden yola fırladı. Otomobilin sürücüsü, aniden yola fırlayan küçük çocuğu son anda fark ederek ani fren yaptı. Küçük çocuk otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuğu fark eden otomobil sürücüsünün dikkati olası bir facianın önüne geçmiş oldu.