Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir tur şirketine ait 2 minibüs, arka arkaya kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen başka bir araç yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.
Beşiktaş'ta zincirleme kaza
Beşiktaş'ta yağmurun kayganlaştırdığı yolda 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
11 Temmuz 2019 Perşembe, 10:50