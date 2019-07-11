Beşiktaş'ta zincirleme kaza

Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir tur şirketine ait 2 minibüs, arka arkaya kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen başka bir araç yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.