İçeriye etekle girdiler! İstanbul dehşet anları kamerada

Olay Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. Etek giyen ve yüzleri maskeli olan 3 şahıs, pompalı tüfeklerle buraya gelerek kasadaki çalışana silah doğrulttu. Hırsızlar hem istasyonun kasasından hem de bir çalışanın cebinden paraları çaldılar. Ardından hırsızlar çaldıkları paralar ile olay yerinde hızla uzaklaştılar. İstasyon çalışanları panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, boş bir arazide iki kişinin olduğunu fark etti. Şahıslar polisi görünce kaçmaya başlarken şahıslardan biri cebindeki paraları yere atarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri H.G ve A.G. isimli şahısları kısa sürede kıskıvrak yakalarken, iki şüphelinin yakalandığı yerden 300 metre uzaklıktaki çalılıklarda saklanmış halde pompalı tüfek ve etek bulundu. Çalışmaların devamında da M.S.E. isimli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden toplam 4 bin 265 lira çıktı. Yakalanan şahıslar polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.