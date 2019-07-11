İBB Meclisi'nde 'Erdoğan' gerilimi! İmamoğlu böyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturumunda Ekrem İmamoğlu ile AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu arasında Erdoğan gerilimi yaşandı.



Ekrem İmamoğlu’nun ardından söz alarak belediye başkanlarına yapılan daveti eleştiren Tevfik Göksu ve komisyon toplantı odalarının önünün lobiye dönüştüğü iddiasını kabul etmedi. İmamoğlu ise “Tevfik bey bizim canlı yayını çok sevdi” diye başladığı konuşmasında belediye başkanlarına usule uygun olarak davet gönderildiğini söyledi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 haziran seçimleri sonrası “25 belediye başkanım var” sözlerini eleştirdi. Göksu’nun “Genel Başkanımız seçim değerlendirmesi yapıyordu” sözleri karşısında İmamoğlu bu kez “Genel Başkanınızdan değil Cumhurbaşkanından bahsediyorum” yanıtını verdi. Tartışmanın karşılıklı sürmesi sonrası İmamoğlu bir kez daha “Sizin genel başkanınız benim değil. Yanlış anlamaya devam ediyorsunuz” dedi.