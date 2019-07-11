Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de başladı

Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de başladı.

Edinilen bilgiye göre; saat 15.00 sıralarında Fethiye’nin Karaçulha Mahallesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dün öğleden sonradan bu yana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.