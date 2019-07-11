İstanbul'daki tekerlek dehşetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Yokuş aşağıya ilerleyen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağım'ın kafasına çarptı. Feci şekilde yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Doğukan, arkadan gelen bir başka otomobille hemen hastaneye kaldırıldı.



Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Doğukan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Minik Doğukan'ın acılı anne ve babası ise bir an olsun çocuklarının yanından ayrılmıyor.





YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tekerin çocuğa çarpmasının ardından annesinin panik içinde kucakladığı görülüyor. Çevredekiler de yardıma koşuyor. Bu sırada yoldan bir TIR'ın geçtiği görülüyor. Fırlayan tekerin bu TIR'a ait olduğu düşünülüyor.



YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan baba Gökhan Ağım, küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Ağım tekerin nasıl yuvarlandığını bilmediklerini belirtirken, "Yokuştan birisi mi yuvarladı, bir kamyondan mı fırladı bilmiyoruz" dedi.



Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor.