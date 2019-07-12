Türbülansa giren Air Canada uçağı acil iniş yaptı: 39 yaralı

Air Canada Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sidney kentine gittiği sırada türbülansa girmesi nedeniyle düşme tehlikesi atlattı. Uçuşun dördüncü saatinde yolcuların çoğu uykudayken girilen türbülans nedeniyle ani irtifa kaybeden uçak, Hawaii adalarının Honolulu şehrine acil iniş yaptı. Uçakta 9’u ağır olmak üzere 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Acil durum ilan edilmesinin ardından yerel saatle 06.45’te Honolulu Havalimanı’na başarılı bir şekilde iniş yapan uçak için çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildiği belirtildi.

Yolculardan Jess Smith, “Türbülansa girdiğimizde hepimiz tavana çarptık, kabin ekibi ve eşyalar yere düştü. İnsanlar uçuyordu” dedi. Bir diğer yolcu Alex Macdonald yaptığı açıklamada, “Herkesin uçağın tavanına başını çarptığını gördüm. O sırada yemek servis eden bazı kabin memurları da başlarını vurdu. Fakat herkes iyi görünüyordu, ağır yaralılar olduğunu sanmıyorum” ifadelerine yer verdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi Basın Sözcüsü Ian Gregor, Air Canada uçağının türbülansa 36 bin feet yükseklikteyken ve Honolulu’nun 966 kilometre güneybatısındayken yakalandığını kaydetti.

Uçuş görevlileri de yaralandı

Türbülansa giren Air Canada Hava Yolları’na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağında 269 yolcu ile 15 kişilik mürettebat bulunduğu açıklandı. Aniden gelişen türbülans nedeniyle yaralanan yolcular ve mürettebattan bazı kişilere acil iniş yaptıkları Honolulu Uluslararası Havaalanı’nda acil sağlık müdahalesinde bulunulduğu kaydedildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla havaalanı çevresindeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, büyük bir tehlike atlattıktan sonra Hawaii adalarının başkenti Honolulu Havaalanı’na acil iniş yapan uçağın hasar gördüğünü ve bakıma alınacağını duyurdu. Avustralya'ya gidecek olan yolcuların, Sidney’e başka bir uçakla yeni bir uçuş düzenleninceye kadar Honolulu'da bulunan çeşitli otellere yerleştirildiği açıklandı.