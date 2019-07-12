Sanatçılardan ODTÜ için destek mesajları

ODTÜ Mezunlar Konseyi daha önce de bir açıklamada bulunarak yeni bir ODTÜ yurdu için dayanışma göstereceklerini söylemişlerdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Rektör Verşan Kök ile görüşmüş ve belediye olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceklerini teklif etmişti.

"ODTÜ hakkında karar verme ODTÜ'lülerindir"

Mezunlar Konseyi'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Son günlerde ODTÜ'de yaşanan olumsuzluk ülke genelinde hakim olan hukuksuzluğun çirkin bir uzantısıdır. ODTÜ'de başka bir kurumun otoritesi, ODTÜ'ye polis girmesi, kapılarda kontrol yapması kabul edilemez. Gelinen noktada; KYK protokolü iptal edilmeli, ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile belirlenecek alanda Ankara Büyükyehir Beldiyesi Başkanının önerisi değerlendirilerek yurt yapılmalıdır.

"Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak başlatacağımız kampanyayı, ODTÜ Bileşenleri, DKÖ, meslek örgütleri ve destekçi belediyelerden oluşacak bir platform yönetiminde yürütmeyi öneriyoruz. ODTÜ hakkında karar verme hakkı ODTÜ'lülerindir. Sayın Rektör'ü de bu çağrıya kulak vermeye davat ediyoruz."

"Kökler direnişe çağırıyor"

Öte yandan ODTÜ'de KYK'ye karşı nöbet devam ediyor. ODTÜ Savunulmalıdır platformu, "Kökler Direnişe çağırıyor!" sloganıyla 14 Temmuz'a çağrı yaptı.





Kökler Direnişe çağırıyor! 14 Temmuz'da Kavaklıktayız,

Ülkenin her yerinden mezunlarımızın ve dostlarımızın katılacağı Kavaklık Direnişi Büyüyor,

Sen de gel!#DirenişBüyüyor pic.twitter.com/KYb4KRaYFr — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) 11 Temmuz 2019

SANATÇILARDAN DESTEK MESAJLARI - VİDEO

"Direniş Büyüyor" etiketiyle oyuncu Mert Fırat, tiyatrocu Müjdat Gezen, müzisyen Burhan Şeşen, türkücü Hüseyin Turan ve tiyatrocu Nuri Gökaşan gibi sanatçılar direnişe sosyal medya hesaplarından destek verdiler.



