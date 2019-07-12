Sivas'ta endişe yaratan görüntüler! Yetkililere seslendiler

Olay, önceki gün, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerjisi santralinde meydana geldi. Santrale gece saatlerinde gelen 3 ayının, çevrede yiyecek aradığı görüldü. 2'si yavru olan ayılar, bir süre sonra tekrar arazide gözden kayboldu. Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar, santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre etrafta gezinen ayıların, daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Güneş enerji santralinin işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, son zamanlarda bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geldiğini söyledi. Özellikle ayıların bölgede sıklıkla görülmeye başlandığını belirten Göldağ, "Sahamızın içine giriyorlar. Burada hem görevli arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz" diye konuştu.

Santralde harekete duyarlı çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu aktaran Göldağ, "Bölgeye gelen ayı ve kurtlar, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyor. Zaman zaman kurtlar da geliyor; ancak bu yıl ilk kez santrale ayılar geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ayıların tel örgülerin altındaki toprağı kazarak panellerin bulundukları alana girdiklerini tahmin ediyoruz" dedi.