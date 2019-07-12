Seda Sayan: Şeyma'nın kitabını hemen toplatın... Kör olursunuz!

Şeyma Subaşı, kitabının “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında; hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulundu. Sosyal medyada da en çok konuşulan konularından biri olan skandal hataya, Seda Sayan’dan yorum geldi.

Sayan şu ifadeleri kullandı: “Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Sen şimdi ‘bunu kullanın’ diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş. Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım."

HİDROKLORİK ASİT NEDİR?

Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta sıvı halinde bulunan kimyasal bir bileşiktir. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. Günümüzde PVC’den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda kullanılmaktadır. Hidroklorik asit gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.