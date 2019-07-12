Sanatçı Ülgen böyle seslendi: ODTÜ savunulmalıdır çünkü...

Sanatçı Levent Ülgen, ODTÜ arazisindeki ağaç katliamına tepki gösterip ODTÜ'nün savunulması gerektiğini belirtti.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı direniş 15 Mayıs’tan beri devam ediyor.



Arazinin, üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi, kampüs ekosisteminin zarar görebileceği ve yurdun gerici yapılanmaları güçlendirebileceği endişeleri nedeniyle öğrenciler inşaat alanına kurdukları çadırlarla yaklaşık iki aydır direniyor.



ODTÜ SAVUNULMALIDIR



ODTÜ Fizik mezunu sanatçı Levent Ülgen, “ODTÜ savunulmalıdır” diyerek yapılan doğa katliamına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Ülgen, “ODTÜ savunulmalıdır… Ağaçları, hayvanları, insanları katledenlere karşı her zaman her yerde hep birlikte olduğumuzu göstermek için savunulmalıdır” çağrısında bulundu.