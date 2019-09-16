Velilerin tarikata karşı zaferi!

Menzil tarikatının merkezi olan, kimsenin yaşamadığı, sadece tarikat şeyhi ve müritlerinin barındığı Sivrihisar’ın Buhara köyüne yapılan yeni okula öğrencilerin gitmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve jandarma tarafından baskı yapılıyordu. Ailelerin, çocuklarının eski okuluna gitmesi için gösterdiği direniş karşılık buldu. Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, “çocuklarınızı istediğiniz okula gönderebilirsiniz” dedi.