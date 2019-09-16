Köpeğe ve çocuğa saldıran yaşlı adam serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Ö.K. (71), tavuklarını yediğini iddia ettiği köpeğe taşla saldırdı.

Şüpheli, buna engel olmak isteyen 2 genci darbetti. Körfez Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan gençler ve aileleri Ö.K'den şikayetçi oldu.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından, şüpheliye, köpeğe zarar vermesinden dolayı idari para cezası verileceği öğrenildi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANSIN İSTEMEZDİM"

Şüpheli Ö.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, savcıya ifade verdiğini belirterek, olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ve kendisinin hayvansever biri olduğunu söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini ifade eden Ö.K, "Uyardım 'Senin köpeğin bizim tavuklara saldırıyor.' diye. Şu an 2 tavuğum yok. Bunları kim ödeyecek? Köpek seninse seviyorsan götür bağla. Şu an bir köpek bir insana veya hayvana saldırsa vicdanen müdahale etmez misiniz?" diye konuştu.