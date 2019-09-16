AKP önünde eylem yapmak isteyen KHK’lı işçi gözaltına alındı!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, pazartesi gününden itibaren beş gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyurmuştu. Cemal Yıldırım, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca Ankara AKP il binası önünde saat 12-13 saatleri arasında “İhraç edildim işimi ekmeğimi çocuğumun geleceğini geri istiyorum” oturma eylemi yapacağım” ifadesini demişti. Büro Emekçileri Sendikası üyesi olan Yıldırım, bugün AKP önüne oturma eylemi yapmak üzere gitti. Yıldırım polis tarafından hemen gözaltına alındı.

VELİ SAÇILIK: İKİYÜZLÜLÜK

Veli Saçılık gözaltına twitter hesabından tepki gösterdi. Saçılık, “Cemal Yıldırım AKP önünde işini geri istemek için oturmaya gitti. Sonuç: gözaltı. AKP ikiyüzlülüğün feriştahıdır.” dedi.