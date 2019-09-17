Maltepe’de feci kaza: 3 yaralı

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üzerine uçtu. Takla atan otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.





Kaza, E-5 karayolu Maltepe mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ilerleyen bir aracın üzerine uçtuktan sonra başka bir araca da çarptı. Takla atan araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçtan ikisinde büyük maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri ters dönmüş şekilde uzun süre karayolunda durdu.





Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.