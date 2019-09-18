Eşinin sesini duyunca gözyaşlarına boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İngiliz turist Wal Bruke, bugün eşi Carol Bruke ile birlikte saat 16.00 sıralarında, Pedasa Antik Kenti'ni gezmeye gitti. Bruke çifti, bir ara Antik Kent'teki ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra yorulan ve dinlenmek için oturan eşinin yanından ayrılıp, yürümeye devam eden Wal Bruke ormanda kayboldu. Carol Bruke, çevrede yaptığı aramalara rağmen eşine ulaşamayınca, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi'nden yardım istedi.



KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ

Eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.



AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonlanırken Carol Bruke, polis ekipleri tarafından çiftin Gümbet Mahallesi’nde kaldıkları otele götürüldü. Çiftin tatillerinin son günü olduğu ve saat 22.00'de İngiltere'ye dönecekleri öğrenildi.