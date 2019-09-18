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Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2019 Çarşamba, 10:21

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