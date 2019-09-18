Mansur Yavaş sözünü tuttu... Öğrenciler yüzde 50 su indiriminden memnun

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar doğrultusunda, belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı.

15 HAZİRAN İTİBARIYLA 156 ÖĞRENCİ TARİFEDEN YARARLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıklamasının ardından, 15 Haziran’dan itibaren su tarifesinden 156 öğrenci yararlandı.

Okulların açılmasıyla birlikte abone sayısının daha da arttığını belirten ASKİ yetkilileri, bu desteğin öğrencilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ettiler.

ÖĞRENCİLER İNDİRİMDEN MEMNUN

Başkent’te üniversite öğrenimi görmek üzere başka kentlerden gelen öğrenciler bu uygulamadan ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ’ye başvuran öğrenciler, bu destek için Başkan Yavaş’a teşekkür ettiler.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olan Yusuf Türker, su indiriminin bütçesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak. Belediye Başkanlarının gençliğe yatırım yapması lazım tıpkı Mahsur Yavaş’ın yaptığı gibi. Öğrenciye yatırım yapmalarını ben çok daha doğru buluyorum. Öğrenciler olarak bu tür yansıyan indirimleri gerçekten seviyoruz. Bu indirim doğalgaz ve elektrik gibi diğer faturalara da yansırsa gerçekten daha mutlu oluruz. Bu uygulama bizi değerli hissettirdi” dedi.

Su indiriminin öğrenciler için çok avantajlı bir uygulama olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ebru Şahin ise, “Biz öğrenciler için azımsanmayacak derecede bir indirim olmuş. Zaten öğrenci olduğumuz için maddi gelirimiz fazla yeterli olmuyor. Daha çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Bu uygulama bence kesinlikle öğrenciler için ideal bir uygulama oldu. Böyle bir şey düşünüp uyguladığı için Mahur Başkan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Su indirim tarifesine başvuruda bulunmaya gelen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi olan Ahmet Çiçek de düşüncelerini, “Yüzde 50 indirim ile Başkan Yavaş öğrencilere büyük bir iyilik yapmış oldu. Bir öğrencinin 50 TL burs bulması bile zorlaştı artık, teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaştı.

İNDİRİMDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan uygulanmadan şu şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilecek:

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,

Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,

Öğrenci Evi’nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ’ye ibraz etmesi,

Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.