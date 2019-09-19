İmamoğlu'nun yürüyüşü sırasında "Recep Tayyip Erdoğan" sesi yükselirse...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu havacılık ve uzay festivali Teknofest’i ziyareti sırasında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



İmamoğlu'nun yürüyüşü sırasında kalabalığın içerisinden yükselen "Recep Tayyip Erdoğan" ismi çevredekileri şaşkınlığa çevirdiği sırada hemen ardından kalabalığın içinden başka bir genç "Ekrem İmamoğlu" tezahüratı yapınca İmamoğlu "Aslanım benim be!" diyerek karşılık verdi.