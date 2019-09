Feray Şahin, ölümünün 2.yılında anıldı

KADINLAR FERAY İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Mersin’de Mezitli Feray Şahin Parkı’nda bir araya gelen kadınlar Feray Şahin’i ölüm yıldönümünde andı.

Mersin Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Mersin Baro Başkanışk Avukat Bilgin Yeşil Boğaz çok sayıda STK temsilcisi, Feray’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Kadınlar, kadın cinayetlerinde uygulanan cezasızlıklara dikkat çekerek, 6284 sayılı yasanın ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını istedi. Kadın Platformu adına konuşan Ayşe Bezeğiş, “Mahkemelerde ödül gibi cezalar verilerek katiller cesaretlendiriliyor, takım elbise giydiği için indirim alan, serbest kalan erkekler gözünü kırpmadan kadınları acımasızca öldürüyor. Kadınlar değil katiller korunuyor. Feray Şahin davasında polis Fatih Burak Aykul açıkça tüm delilleri kararttığı halde mahkeme ona ‘niçin öldürdün’, ‘Delilleri neden yok ettin?’ gibi bir soruyu hiç sormadı. Adli Tıp Kurumundan gelen raporla uzak atışla Feray’ı öldürdüğü kesinleşen katile, duruşmalardaki iyi hali gerekçe göstererek ‘taksirle adam öldürme’ suçundan komik bir ceza verdi ve zaten onun da bir buçuk yılını yatınca serbest bıraktı” dedi. Katillerin değil kadınların korunması gerektiğini kaydeden Bezeğiş, “Bu ülkede yaşayan kadınlar her an, evde, sokakta, iş yerinde, okulda erkek şiddeti ile karşı karşıya kalıyor. Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı savunuyoruz ve isyanımızı haykırıyoruz. “Yeter artık” diyoruz. Kadın cinayetlerini önleyici politikalar geliştirilsin ve şiddeti önlemeye dair var olan yasalar uygulansın. Kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik indirimi’, ‘iyi hal indirimi’ uygulamalarından vazgeçilsin. Bu cinayetlere sesiz kalmayalım. Bizler yaşamak istiyoruz. Kadınlar hayatı istiyor” diye konuştu.

ANTEP’TE KADINLAR “FERAY ŞAHİN İÇİN ADALET” DİYEREK BİR ARAYA GELDİ

Şahin’in ölüm yıl dönümü nedeniyle, Gaziantep Demokratik Kadın Platformunun çağrısıyla Yeşilsu Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan platform üyesi Gelengül Yatar, kadına yönelik şiddetin olağanlaşarak devam ettiğine ve şiddetin dozunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Ailesinin tek kızı olan Feray, ne yazık ki kadın cinayetlerinin ne ilki ne sonuncusu oldu” dedi. Davanın takipçisi olduklarını söyleyen Yatar “Türkiye’de her yıl ortalama 400 kadın öldürülüyor. Bunun en önemli sebebi ise iktidarın kadın politikaları, erkek egemen yargı ve cezasızlık. Bu ülkede yaşayan biz her an evde, sokakta, işyerinde, okulda ölmekten korkuyoruz ve yeter artık diyerek bu korkunun bitmesini, sesimizin duyulmasını ve kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz” diye konuştu.