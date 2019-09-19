'Pelikan savaşı'na Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarıyla alevlenen AKP içindeki "Pelikan savaşı" ile ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP içinde yeni bir derin kırılmaya işaret eden 'Pelikan savaşı' ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dünkü "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler" açıklaması ile ilgili "Adalet Bakanı'nın kendisine ve adalet camiasına yapılan eleştirileri oldukça sert bir şekilde yanıtladı. Bu özellikle aynı siyasi görüşü paylaşan farklı kanatların birbirlerine yönelttiği eleştiriler. Bir FETÖ borsasından bahsediliyor. Bu konu ile ilgili bir kişi de hayatını kaybetti. Bu konu sadece benim tarafımdan değil, Ak Parti'den de bazı milletvekilleri tarafından dillendirildi. Bütün bu konuların aydınlığa kavuşturulması lazım" diye konuştu.



Adalet Bakanlığı'nın Fettah Tamince ile ilgili takipsizlik kararına itiraz edilmesinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu "Gayet doğal. Etmesi lazımdı zaten. FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz. Vicdanım da buna el vermiyordu. Bunu defalarca dile getirdim. Avukatlar ile Fettah Tamince'nin arasındaki parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücü ile mi oluyor bu, yoksa başka güçler mi var." ifadelerini kullanı.