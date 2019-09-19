Kendisini uyaran yolcuyu darp etti

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nden şehiriçi halk otobüse binen emekli 76 yaşındaki Fevzi (76) ile Adile Şentürk (72) çifti, Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki durakta inmek istedi. Bu esnada iddiaya göre otobüs şoförü Hüseyin Ö'nün ani fren yapması sonucu kanser hastası olan Adile Şentürk yere düşünce Fevzi Şentürk, şoförü dikkatli kullanması yönünde uyarınca tartışma çıktı. Eşiyle otobüsten Fevzi Şentürk'e, Hüseyin Ö. Tarafından yumruk atıldı. Yolcular ve esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından Şentürk, hastaneye gidip darp raporu oldu. Şentürk, çifti polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşadıklarını hala unutamayan ve 76 yılda ilk kez polislik olduğunu dile getiren Fevzi Şentürk’ün, sağ kolu ve sağ gözünün üstünde morluklar olduğu görüldü. "Uyardım" Meydankavağı’ndan eşiyle bindiği otobüsten Hasan Subaşı Caddesi’nde inmek istediklerini kaydeden Fevzi Şentürk, “ Durağa yanaşınca şoför ani bir fren yaptı. Kanser tedavisi gören eşim otobüsün içinde düştü. Bende şoföre, ‘ Dikkatli kullanır mısınız neden ani fren yapıyorsunuz’ dedim. Şoför bana, “Araba kullanmayı senden mi öğreneceğim” diye cevap verdi. O arada biri çıktı ve oğluma laf söyleyemeyeceğimi söyledi. Arada bir tartışma oldu.” dedi.

Otobüsten indikten sonra ön kapıdan gelen şoför,’Sen benim babama nasıl laf söylersin’ diyerek kendisine yumruk atmaya başladığını anlatan Şentürk, “ Yumruk koluma kaşıma attı. Kolum morardı. Vatandaşlar araya girip bizi kurtardı. Hemen darp raporu aldım.Eşimin de dizi morardı. Polis merkezine şikayetçi oldum. Sonuna kadar süreci takip edeceğim. Bana yumruk atan başkalarına neler yapar.”ifadelerine yer verdi. "Darp anı kamerada" Otobüs şoförünün yaşlı adama saldırdığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı otobüsten inip ön kapıya doğru yöneldikleri, şoförün otobüsten inip yaşlı adama saldırdığı anlar görüldü. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesince Hüseyin Ö'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verildiği bildirildi.