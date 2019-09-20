İmamoğlu'ndan Nureddin Yıldız'a yanıt: 'Kadınlar tek başına değil araba, metro treni bile kullanır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın, kadınların araç kullanmalarına yönelik açıklamasına, Twiter hesabından paylaştığı bir video ile isim vermeden yanıt verdi.

İmamoğlu, videoyu "Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar. Tüm kadın makinistlerimize hayırlı yolculuklar ve başarılar dilerim" mesajı ile paylaştı.

NE OLMUŞTU?

“Altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” şeklindeki skandal sözleriyle bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, yine kadınları hedef alarak sosyal medyada bir kadından gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna kadınların araba sürmesinin “ahlaki sıkıntı” yaratabileceği yanıtı verdi.

"İFFETİYLE İLGİLİ DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİR MESELE"

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:“Dinimizin hükümleri açısından tek sorun, kadının direksiyonda yanında mahremi yokken 90 km'den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km'den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadında olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. İstanbul'dan Bolu'ya bir hanımefendi araç kullanarak, veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açtı.